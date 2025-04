750 Jahre Kirnbach: Jubiläums-Bier, Kugelschreiber und Briefmarken zum Fest

1 Theresa Vetter (Marketing Klio) (von links), Edeltraud Syllwasschy, Michael Gleich (beide GeschäftsführungKlio), Christian Weinzierle (Mitorganisator des Bollenhut-Fests), Bürgermeister Thomas Geppert, Holger Meyer-Boye (Vorstand Raiffeisen Kinzigtal), Jakob Wolber und Simon Vollmer präsentierten die vielen Ideen Foto: Rossignol

Viele kreative Ideen werden zur Feier „750 Jahre Kirnbach“ umgesetzt. Das extra gebraute Bier kann an Karfreitag probiert werden.









Link kopiert



Damit im Jubiläums-Jahr, und besonders am Bollenhut-Fest in Kirnbach am 4. Mai, auch ein passendes Festgetränk angeboten werden kann, haben sich Jakob Wolber, Kopf der Jubiläums-Organisation, und Philipp Ketterer von der gleichnamigen Brauerei zusammen getan und ein Jubiläumsbier entworfen. Passend in den Stadtteil-Farben und mit Bollenhut-Design, wird das Bier bereits am Karfreitag auf dem Rappenstein ausgeschenkt und ist im Raiffeisen-Markt in Wolfach erhältlich. Das berichtete der Werbefachmann am Donnerstag.