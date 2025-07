750 Jahre Holzen: Ein Geburtstag mit „Brand“, Schaukeln und vielem mehr

Auch am zweiten Tag des Jubiläumsfests in Holzen war einiges geboten.

Den Festgottesdienst mit Pfarrer Werner Häffner hatten der Gesangverein „Liederkranz“ und eine Gruppe des Kindergartens mit einem Singspiel musikalisch umrahmt. Eine Bulldog-Show mit auf Hochglanz polierten Oldies zog viele Interessenten an. Die Traktoren verabschiedeten sich in einem Korso ums Dorf, um Raum beim Festgelände für eine Schauübung der Feuerwehr Holzen unter Moderation von Abteilungskommandant Michael Wernick zu schaffen.

Mit Schauübung

So mancher unbeteiligter und durchreisender Passant dürfte sich sodann verwundert die Augen gerieben haben: Aus der Türe und den Fenstern des pittoresken Milchhüsli im Dorfzentrum qualmte es herzhaft aus der Haustür und den Fenstern. Auf der anderen Straßenseite standen entspannt die Zuschauer, gegen den Durst mit einem Bier oder auch einem Eiskaffee unterwegs.

Ein Einsatzfahrzeug der Holzener Feuerwehr, bemannt mit mehreren Feuerwehrtrupps, rückte mit lautem Martinshorn an. Kommandant Wernick kommentierte, die Lage sei unklar und eine Person werde im Milchhüsli vermisst. Zügig wurde die Lage erkundet. Schläuche wurden ausgebreitet.

Probesitzen der Jüngsten auf den ausgestellten Traktoren, die zur Bulldog-Show angetuckert kamen Foto: Gudrun Gehr

Zwei Trupps Feuerwehrleute, teilweise in Atemschutzanzügen, waren nun im Einsatz, bis die verletzte Person geborgen werden konnte. Von den umstehenden dutzenden Beobachtern erhielten die eingesetzten Feuerwehrleute begeisterten Beifall.

Für das Konzert des Kinderchors „Storchenschnäbel“ in ihren hellblauen T-Shirts unter Leitung von Sebastian Röser spendeten die Gäste langen Applaus.

Spielgeräte eingeweiht

Anschließend erfolgte die Einweihung der neuen Spielgeräte des Spielplatzes bei der neuen Dorfmitte durch Bürgermeisterin Simone Penner und Ortsvorsteher Willi Weiß. Errichtet wurde eine neue Schaukel, nachdem die alte Schaukel nach 25 Jahren Dienst ausrangiert werden musste. Ein Klettergerüst, das die Holzener vor 20 Jahren selbst errichtet hatten, wurde ebenfalls erneuert. Der Sand wurde ausgetauscht, ein Sonnensegel sei bestellt. Der Spielbagger wurde aus Platzgründen versetzt.

Die Holzener hatten hierfür tief in die Tasche gegriffen. Spenden gingen für die Kosten in Höhe von 28 000 Euro ein. Der Frauenverein spendete 4500 Euro, weitere 3500 Euro kamen vom Förderverein für Kinder- und Jugend. Den Rest beglich die Stadt Kandern. Simone Penner bedankte sich bei der Initiatorin Juditha Kovac, beim Bauhof und dem Ortschaftsrat. Die Bürgermeisterin durfte gleich die neue Schaukel ausprobieren – Ortsvorsteher Willi Weiß schob sie an.

Am Abend wurde das Unterhaltungsprogramm durch das Duo „Knaschtbrüeder“ mit Jeannot und Christian Weißenberger mit ihren beliebten alemannischen Liedern gestaltet. Das Duo ist weitaus als Publikumsmagnet bekannt und sorgte auch dieses Mal für einen vollen Festplatz und große Begeisterung des Publikums.

30 Helfer im Einsatz

Ortsvorsteher Willi Weiß sagte: „Wir sind voll zufrieden mit dem Ablauf unseres Fests, es hat alles bestens geklappt. Auch standen rund 30 Helfer beim Aufbau des Festplatzes zur Verfügung, so dass zügig alles hergerichtet war.“