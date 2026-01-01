70-Jähriger wird schwer verletzt: Zwei große Brände im Ried zum Jahreswechsel

In Meißenheim ist am Mittwoch ein Wohnhaus vollständig ausgebrannt, am Donnerstag kam es in Ichenheim zu einem Gebäudebrand. Ein 70-jähriger Mann wurde schwer verletzt.
In Meißenheim und Ichenheim ist der Jahreswechsel von schweren Bränden überschattet worden. Eine Nacht vordem Jahreswechsel ist es in Meißenheim zu einem schweren Gebäudebrand gekommen – das Wohnhaus wurde vollständig zerstört. In Ichenheim stand am Neujahrsnachmittag ein Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Ein 70 Jahre alter Bewohner erlitt schwere Verletzungen.