70-Jähriger wird schwer verletzt: Zwei große Brände im Ried zum Jahreswechsel

In Meißenheim ist am Mittwoch ein Wohnhaus vollständig ausgebrannt, am Donnerstag kam es in Ichenheim zu einem Gebäudebrand. Ein 70-jähriger Mann wurde schwer verletzt.

In Meißenheim und Ichenheim ist der Jahreswechsel von schweren Bränden überschattet worden. Eine Nacht vordem Jahreswechsel ist es in Meißenheim zu einem schweren Gebäudebrand gekommen – das Wohnhaus wurde vollständig zerstört. In Ichenheim stand am Neujahrsnachmittag ein Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Ein 70 Jahre alter Bewohner erlitt schwere Verletzungen.

Meißenheim: Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten in der Nacht zum Mittwoch in die Oberriedstraße, nachdem mehrere Anwohner gegen 23.30 Uhr über den Notruf Rauch und Flammen an einem Fachwerkhaus mitteilten. Laut der lokalen Nachrichtenagentur „Einsatz Report 24“ lebte in dem Wohnhaus eine vierköpfige Familie. „Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich unverletzt ins Freie retten“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Meißenheim und den Umlandgemeinden waren mit mehr als 100 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

Die Bewohner in Meißenheim konnten sich unverletzt aus dem Gebäude in der Oberriedstraße retten, ihr Zuhause ist nun unbewohnbar. Foto: Einsatz Report 24

„Das Feuer griff auf ein benachbartes Wohngebäude über, weshalb die Feuerwehr umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen einleitete, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern“, so die lokale Nachrichtenagentur weiter. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs an. „Die Familie musste anderweitig untergebracht werden“, so „Einsatz Report 24“. Schwierigkeiten bereiteten die eiskalten Minusgrade bei den Löscharbeiten in der Nacht. Das Löschwasser drohte zu gefrieren. Zusätzlich musste die Einsatzstelle großräumig mit Salz gestreut werden, da sich der nasse Boden zu einer spiegelglatten Eisfläche verwandelte.

Ichenheim: Um 15.23 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Gebäudebrand in der Meißenheimer Straße in Ichenheim. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort, heißt es in der Mitteilung dazu. Aus Fenstern und dem Dachstuhl quoll eine dichte, schwarze Rauchwolke. Das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. „Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen unter Atemschutz. Aufgrund des Vollbrandes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig“, so die lokale Nachrichtenagentur „Einsatz Report 24“. Die sieben Bewohner des Gebäudes konnten dieses verlassen. Der 70-jährige Bewohner der Wohnung, in welcher der Brand entstanden ist, wurde ins Klinikum nach Lahr transportiert. „Er erlitt tragischerweise schwere Verletzungen“, so die Polizei.

Ursache

Sowohl zum Brand in Ichenheim als auch in Meißenheim liegen zur Ursache und zur Höhe des Schadens derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt weiter.