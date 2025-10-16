60 Jahre FC Burladingen: „Wir schreiben das Jahr 1965...“

Der runde Geburtstag wurde kürzlich zünftig in der Stadthalle Burladingen gefeiert. Bürgermeister Davide Licht nahm die Geburtstagsgesellschaft mit auf eine Zeitreise.
Der Vorsitzende des FC Burladingen Martin Haag begrüßte die vielen Mitglieder in der Stadthalle zur Jubiläumsfeier: „60 Jahre – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Zeit voller Geschichten, voller Emotionen, voller unvergesslicher Momente. Wenn man so will, sind 60 Jahre Vereinsgeschichte wie ein spannendes Fußballspiel, mit Höhen und Tiefen, mit Siegen und Niederlagen, aber vor allem mit jeder Menge Leidenschaft und Herzblut.“ Und wenn man sich umschaue, so Haag, sehe man so viele bekannte Gesichter, schon seit Jahrzehnten dabei, aber auch viele junge. „Der FC Burladingen lebt – und wie.“