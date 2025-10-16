60 Jahre FC Burladingen: „Wir schreiben das Jahr 1965...“

Der runde Geburtstag wurde kürzlich zünftig in der Stadthalle Burladingen gefeiert. Bürgermeister Davide Licht nahm die Geburtstagsgesellschaft mit auf eine Zeitreise.

Der Vorsitzende des FC Burladingen Martin Haag begrüßte die vielen Mitglieder in der Stadthalle zur Jubiläumsfeier: „60 Jahre – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Zeit voller Geschichten, voller Emotionen, voller unvergesslicher Momente. Wenn man so will, sind 60 Jahre Vereinsgeschichte wie ein spannendes Fußballspiel, mit Höhen und Tiefen, mit Siegen und Niederlagen, aber vor allem mit jeder Menge Leidenschaft und Herzblut.“ Und wenn man sich umschaue, so Haag, sehe man so viele bekannte Gesichter, schon seit Jahrzehnten dabei, aber auch viele junge. „Der FC Burladingen lebt – und wie.“

„Hinter jedem Spiel und Fest stehen Menschen, die Zeit, Kraft und Herz in den Verein stecken“ Dankesworte richtete er an die vielen Helfer: „Hinter jedem Spiel, jedem Turnier, jedem Fest stehen Menschen, die ihre Zeit, ihre Kraft und ihr Herz in diesen Verein stecken.“ Er dankte Trainern, Betreuern und Jugendleitern, die nicht nur Fußball vermittelten, sondern auch Werte wie Fairness, Teamgeist und Zusammenhalt. „Ihr seid das Fundament dieses Vereins – oft unsichtbar, aber unverzichtbar.“ Sein Schlusswort: „Lasst uns heute feiern – nicht nur 60 Jahre Vereinsgeschichte, sondern auch all die Menschen, die diesen Verein geprägt haben.“

Zum Wohle des Fußballsports und zur Ehre des Vereins

Als Gastredner war der Bürgermeister Davide Licht eingeladen, und er begann mit den Worten: „Wir schreiben das Jahr 1965, und am 21. August – wie könnte es auch anders sein – luden die elf Gründungsmitglieder in Mannschaftsstärke zur Gründungsversammlung in den „Engel“ ein: Bis dato war man unter dem Dach des TSV Burladingen angesiedelt gewesen.“

Die Mitglieder genießen Beisammensein,Büffet Foto: Schulz

Stattliche 56 Personen hätten sogleich ihre Beitrittserklärung unterschrieben und dieses erste erfolgreiche Kapitel in der Vereinsgeschichte endete mit den dankenden Schlussworten das damaligen Vorsitzenden Robert Bräu, den überaus positiven Geist der Versammlung auf den Spielfeldern zum Wohle des Fußballsports und zur Ehre des Vereins sowie der Gemeinde Burladingen walten zu lassen.

Man hatte noch die goldenen Zeiten in der Amateurliga beziehungsweise Schwarzwald-Bodensee-Liga mit den Meistertiteln und vorderen Tabellenplätzen vor Augen, sowie die tolle Jugendarbeit, die beim FC Burladingen immer wichtig war.

Davide Licht übergab ein Gastgeschenk der Stadt Burladingen – ein Fass mit 30 Litern Bier

Diese erfolgreiche sowie vorbildliche Jugendarbeit mit den großen, heute schon fast legendären Jugendturnieren. 1992 hatte man mit Wolfgang Grupp über die Etablierung eines großen B-Jugendturniers gesprochen. Er habe seine Unterstützung zugesichert, unter der Bedingung des Verbandsstaffelaufstiegs der B-Jugend. Der wurde noch in der gleichen Saison perfekt gemach. Der Mäzen hielt Wort, und im Jahr 1993 fand mit dem Trigema-Cup die erste Austragung, des bestbesetzten Jugend-Turniers Deutschlands statt.

Licht übergab ein Gastgeschenk der Stadt Burladingen – ein Fass mit 30 Litern Bier. Mit Martin Haag und dem zweiten Vorsitzenden Ucar Atakan und zwei Schlägen wurde das Fass geöffnet.

Jetzt waren die Ehrungen an der Reihe, es wurden die Bronzene, Silberne und Goldene Ehrennadel verliehen, sowie Ehrenmitglieder ernannt, aber auch an Personen mit besonderen Verdienste um den FC Burladingen wurde gedacht.

Jetzt wartete das Buffet auf die Mitglieder sowie eine Tombola.