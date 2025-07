Eine große Besonderheit war, dass von der Partnerfeuerwehr aus Penela in Portugal eine Jugendgruppe zu Besuch gekommen war. Einen Riesenandrang gab es am Samstag beim Spiellauf: 27 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis beteiligten sich.

Gäste aus Portugal

„Wir sind in Sachen Besuch von einer Jugendfeuerwehr aus dem Ausland Vorreiter der Jugendfeuerwehren im Landkreis“, war Valentin Reimold stolz. Er hatte zusammen mit Jugendgruppenleiter Jörg Schlachter und dessen Vertreter Elmar Zukic sowie Gesamtkommandant Matthias Meisinger das Programm für den Besuch zusammengestellt. Die portugiesischen Jugendlichen wurden überall mit einbezogen, ob beim Open-Air-Kinoabend, Spieleabend und beim Spiellauf.

Lesen Sie auch

Der Kontakt der Kanderner Feuerwehr zu den „Bombeiros“, den Feuerwehrleuten aus Penela, entstand 2017. Damals verloren diese bei verheerenden Waldbränden einen großen Teil ihrer Ausrüstung. In ihrer Notlage kontaktierten die Feuerwehrleute den nach Portugal ausgewanderten Deutschen Michael Görne. Der warb übers Internet bei 40 deutschen Feuerwehren um Materialspenden. Zwei Wehren, darunter die Kanderner Feuerwehr spendeten – und der Kontakt verfestigte sich mit gegenseitigen Besuchen.

Schnell eine lange Löschleitung zu legen, war eine der Aufgaben beim Spiellauf. Foto: Jutta Schütz

Was den jungen Portugiesen, Júlia Rose, Letícia Marques, Liana Bernardo, Salvador Fernandes, Tiago Carvalho und neben Görnes Sohn Sebastião noch Co-Leiter Claudio Dias, gleich auffiel, war: Die Leute seien hier so freundlich und nett.

Neugierig auf Kandern und Umgebung

Neugierig waren die jungen Leute auch auf das Städtli und die Umgebung. Bereits am ersten Abend entwickelte sich bei Spielen im Feuerwehrschopf in Riedlingen ein guter Austausch unter deutschen und portugiesischen Jugendlichen – Reimold bohrte dabei richtig nach und forderte die Englischkenntnisse der jungen Leute beider Nationen heraus. Im Notfall halfen Übersetzungs-Apps.

Viel Spaß hatten die Portugiesen und die Kinder und Jugendlichen der teilnehmenden Jugendfeuerwehren beim großen Spiellauf. Lustige, aber auch technisch anspruchsvollere Übungen an neun Stationen waren geplant worden. So mussten die Teilnehmer über Funkanweisung ein Lego-Auto zusammenbauen, Schläuche flechten, eine Löschleitung legen, Pfandkisten hochstapeln, Wasser schöpfen und dieses gezielt über einen Behälter wieder abpumpen und mehr. Dabei ging es acht Kilometer durch und rund um Kandern.

Aufgaben und Fragen

Nebenbei sollten Fragen zu Kandern und der Kanderner Feuerwehr auf einem Fragebogen, der extra auch auf Portugiesisch übersetzt worden war, beantwortet werden. Zum Beispiel wurde nach dem Stadtgründungsdatum, der Anzahl der Feuerwehrautos der Kanderner Wehr und was Kandern mit dem amerikanischen Goldrausch zu tun hat gefragt.

Versorgungstische mit Getränken, die bei super Sommerwetter auch eingefordert wurden, lagen am Weg. Damit auch auf den Fußwegen ordentlich Stimmung aufkam, trugen Görne und Reimold abwechselnd eine Boombox, über die Wunschhits abgespielt und lautstark mitgesungen wurden. Am Schluss stand für alle Teams die Punktewertung plus die Pokalvergabe. „Und natürlich der Spaß an der Freud‘, mitgemacht zu haben“, sagte Reimold.