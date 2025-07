50 Jahre Jugendwehr Kandern: Die engagierten Jugendlichen feiern gemeinsam

Viele Freunde der Kanderner Jugendfeuerwehr kamen zum Festakt in den Riedlinger Mühlischopf. Neben einem Rückblick und einem Ausblick standen Ehrungen auf dem Programm.

Das Lob für den großen Aufwand zum „richtig tollen Festwochenende“ hatten sich die Betreuer aus dem Bereich Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Jörg Schlachter, sowie die Betreuer Valentin Reimold, Elmar „Leo“ Zuklic, Anne Schneider und Bernd Brohammer verdient – das betonte auch Gesamtkommandant Matthias Meisinger im Namen der Kameraden.

Am 17. Januar 1975 wurde die Jugendfeuerwehr Kandern gegründet. „Fotos haben wir leider aus den ersten Jahren keine gefunden, aber es gab schon einige positive Zeitungsberichte. Zum Beispiel wurde schon früh darauf verwiesen, dass unsere Jugendfeuerwehr eine Zukunftsperspektive für die Aktivmannschaft sei“, informierte Schlachter.

Das 25-jährige Bestehen wurde mit Pokalwettkämpfen und einem Wettkampf zum Erreichen der Leistungsspange begangen. 2005 wurde das erste Maskottchen der Kanderner Jugendfeuerwehr entworfen. „2011 holten wir unseren MTW ab, der dann leider 2013 beim Großbrand des Feuerwehrgerätehauses mit dahin war“, erzählte Schlachter weiter.

Nach Krise neu aufgestellt

Das 40. Jubiläum wurde 2015 unter anderem mit einer „Talkshow“ begangen. Um das Jahr 2023 dann stellte sich die Kanderner Jugendfeuerwehr nach einer Krise neu auf: „Das hat Dank unserer engagierten Jugendbetreuer prima geklappt, wir haben Kinder und Jugendliche, darunter viele Mädchen gewonnen – alle fühlen sich gut bei uns aufgehoben“, freute sich Schlachter.

Vom Land gefördert

Die Zusammenarbeit mit benachbarten Jugendfeuerwehren klappt ebenfalls gut, was man immer an der Reblandeck-Übung am 3. Oktober beobachten kann. Neu ist nun der Austausch mit der Jugendfeuerwehr aus Penela, der übrigens mit diesem ersten Besuch – und das war Betreuer Valentin Reimold wichtig zu betonen, – finanziell vom Land Baden-Württemberg über das Ministerium für Arbeit und Soziales gefördert wurde.

Viel Beifall erhielten die jungen portugiesischen Feuerwehrleute. Ihr Betreuer und Dolmetscher Sebastião Görne bedankte sich für die „super Tage“, die die Portugiesen in Kandern verbracht hatten und lud ein zum Gegenbesuch. In Portugal lernen junge Feuerwehrleute übrigens das militärische geordnete An- und Wiederabtreten – das demonstrierte Görne auf der Bühne. Das Ritual beeindruckte die Gäste. „Wir könnten das ja auch mal einführen“, meinte Schlachter. „Das fände ich richtig gut“ kommentierte gleich ein Junge aus der Kanderner Jugendfeuerwehr zum Beifall seiner Kameraden.

Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands erhielten Oberfeuerwehrmann Valentin Reimold, Oberfeuerwehrmann Elmar Zuklic und Hauptfeuerwehrmann Jörg Schlachter verliehen. Hauptfeuerwehrmann Bernd Brohammer, einer der Mitbegründer der Kanderner Jugendfeuerwehr, erhielt beim Festakt von Reiner Jacob , dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber für besondere Leistungen im Feuerwehrwesen verliehen. Hauptfeuerwehrmann Philipp Lang erhielt die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg als Dank für seine 15-jährige Tätigkeit als Jugendgruppenleiter verliehen.