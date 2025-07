Wenn das nicht perfekt zum Albstadt-Slogan „Leben. Weit über normal“ passt: Die Gruppe Oakleaf war beim Stadtfest drei Tage und drei Abende lang, und zwar unermüdlich, in der Innenstadt von Ebingen unterwegs und zog wahrlich alle Blicke auf sich beim Stadtfest „50 Jahre Albstadt“.

Wobei die Betrachter ihre Köpfe weit in den Nacken werfen mussten. Denn die bunt und fantasievoll gewandeten Kunst-Riesen ragten weit aus der Menschenmenge heraus. Fast wären sie dabei abgehoben, denn die Straßenkünstler um die Oakleaf-Gründerin Bettina Eichblatt hatten unter anderem historische Heißluftballons aus der Anfangszeit der Ballonfahrt über ihren Köpfen und kleine Flügelchen an den Ärmeln. Ein andermal trugen sie das Gefieder stolzer Pfauen. Oder waren als weißgewandete Renaissance-Damen unterwegs.

Nur die Holzbeine sehen abgemagert aus

Auch Kostüme aus der Charleston- und Swing-Ära waren darunter, wobei die dürren Stelzen-Beine, dazu kombiniert, doch arg mager wirkten – zumindest für jene Betrachter, die Liza Minellis schöne Beine im Film „Cabaret“ in Erinnerung haben.

Perfekt passend zum Motto

Gegründet hat Bettina Eichblatt die Straßen- und Show-Gruppe „Oakleaf“ übrigens schon 2010. Sie ist künstlerische Leiterin, Kostümdesignerin, Performerin und Bürofachkraft, wie sie auf ihrer Internetseite schreibt. Ein Multitalent also. Somit passen sie und ihre wandlungsfähige Truppe also bestens nach Albstadt, das in den bisher 50 Jahren Stadtgeschichte auch schon viele Gesichter gezeigt hat. Deshalb lautete das Motto beim Stadtfest ja auch „Vielfalt erleben“. „Oakleaf“, was übrigens die englische Bezeichnung für „Eichblatt“ ist, hat das Motto der großen Sause also in Perfektion umgesetzt.