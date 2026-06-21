48. Stadtmusikfest Haigerloch: Hitze, Musik und ein verletzter Bürgermeister – so lief der Start

Gute Laune trotz drückender Sommerhitze prägte den Start des 48. Haigerlocher Stadtmusikfestes. Und dann verletzte sich auch noch der Bürgermeister.
Erst wollte der Hahn beim Fassanstich am Freitag nicht so richtig ins Fass, dann spritzte das Bier nach einigen Schlägen über die halbe Bühne im Festzelt. Zu allem Pech verletzte sich Bürgermeister Heiko Lebherz dabei an der Hand. Die stark blutende Wunde wurde vor Ort notdürftig versorgt, Lebherz entschied sich dann aber doch dazu, die Wunde im Krankenhaus nähen zu lassen. Nach einiger Zeit kehrte er zum Stadtmusikfest zurück, unter anderem, um mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder eine Runde Boxautos zu fahren. Somit bewies das Stadtoberhaupt nicht nur Tapferkeit, sondern auch, wie gut es ihm in Owingen gefallen hat.