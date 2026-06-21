48. Stadtmusikfest Haigerloch: Hitze, Musik und ein verletzter Bürgermeister – so lief der Start

Gute Laune trotz drückender Sommerhitze prägte den Start des 48. Haigerlocher Stadtmusikfestes. Und dann verletzte sich auch noch der Bürgermeister.

Erst wollte der Hahn beim Fassanstich am Freitag nicht so richtig ins Fass, dann spritzte das Bier nach einigen Schlägen über die halbe Bühne im Festzelt. Zu allem Pech verletzte sich Bürgermeister Heiko Lebherz dabei an der Hand. Die stark blutende Wunde wurde vor Ort notdürftig versorgt, Lebherz entschied sich dann aber doch dazu, die Wunde im Krankenhaus nähen zu lassen. Nach einiger Zeit kehrte er zum Stadtmusikfest zurück, unter anderem, um mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder eine Runde Boxautos zu fahren. Somit bewies das Stadtoberhaupt nicht nur Tapferkeit, sondern auch, wie gut es ihm in Owingen gefallen hat.

Blasmusik verbindet alle Vor dem Fassanstich hatte Marc Jerke, einer der Vorsitzenden der Musikkapelle Owingen, die Gäste im schön geschmückten Festzelt begrüßt, darunter auch Karl Edelmann, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes. An der Zahl „48“ , so Jerke, erkenne man, wie traditionsreich das Stadtmusikfest sei.

Die Musik bringe alle Haigerlocher Ortsteile zusammen und an Events wie dem Stadtmusikfest sehe man, was Ehrenamt zu leisten vermöge. Er dankte bereits am Freitag allen Helfern für die Vorbereitung und Durchführung des Festes.

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Nach der Festeröffnung unterhielten die Musikvereine aus Fischingen, Ostdorf und Weilstetten das Publikum mit ganz viel Musik zum Mitklatschen. Später war dann die Bühne frei für die in alten Trainingsanzügen angetretenen Musiker von „Wilde Hilde“. Das Quintett aus dem Großraum Rosenfeld sorgte für richtig tolle Stimmung – auch mit Seemanns- oder Kinderliedern.

Partystimmung: Diese Damen hatten viel Spaß beim Auftritt der Band „Wilde Hilde“. Foto: Max Bäurle

Eine glitzernde Schlagerwelt

Am Samstag gehörte der Nachmittag im Festzelt zuerst dem musikalischen Nachwuchs aus den Haigerlocher Musikvereinen. Am Abend wartete dann alles auf „Papis Pumpels“. Souverän verwandelte die Band um Sänger Rainer Vollmer mit flott gespielten deutschen Schlagern das Festzelt in eine goldglitzernde Schlagerwelt.

Das Publikum drängte sich natürlich im passenden Outfits der 70er-Jahre dicht vor der Bühne und feierte den Auftritt. Es hätten am Samstag vielleicht noch ein paar Festbesucher mehr sein dürften – aber das lag vermutlich am gleichzeitigen WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste.

Hossa: Papis Pumpels machten aus dem Festzelt kurzerhand ein Schlagerparadies. Foto: Thomas Kost

Am Sonntag war schließlich der Massenchor und das Gemeinschaftskonzert der Haigerlocher Musikvereine der Höhepunkt des Stadtmusikfestes. Wegen der großen Sommerhitze wurde der gemeinsame Auftritt aller Haigerlocher Musikvereine ins Festzelt verlegt (wir berichten noch).