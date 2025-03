24 lokale Firmen stellten sich vor: Das hat der Berufsinfoabend in Neuried geboten

1 Die Schüler konnten an verschiedenen Ständen ihre Geschicklichkeit und ihr Können testen. Foto: Stahl

Die zweite Auflage des Neurieder Berufinfoabends lockt erneut viele Schüler und Interessierte an. 24 lokale Unternehmen präsentieren sich – im Vergleich zum Vorjahr sind fünf neue dabei.









Pünktlich um 16 Uhr wird der Berufsinfoabend eröffnet, zahlreiche Schüler der nahen Realschule strömen in die Langenrothalle in Ichenheim. Manche waren schon im vergangenen Jahr dabei, als der Berufsinfoabend ins Leben gerufen wurde. Nach der positiven Rückmeldung der teilnehmenden Unternehmen wurde beschlossen, den Infoabend zu wiederholen. Das Besondere an der Veranstaltung: Alle Unternehmen sind in Neuried angesiedelt.