2025 im Sender „Kika“: Das ist über die neue Europa-Park-Fernsehserie bekannt

Seit 2018 sind Madame Freudenreich und ihre Dinos Teil der Europa-Park-Familienattraktion „Madame Freudenreich Curiosités“. Außerdem gibt es sie auch als Bilderbuchreihe. Die Serie „Dino Mates – Ferien bei Madame Freudenreich“ bringt die elsässische Oma ab 2025 exklusiv bei „Kika“ erstmals auf den TV-Bildschirm, teilt der Freizeitpark in einer Pressemitteilung mit.

Die Geschichte dreht sich um die zehnjährige Sophie und ihren älteren Bruder Leo, die während der Sommerferien bei ihrer abenteuerlustigen Oma Clara im Elsass aufregende Ferientage erleben. Doch was als normale Ferien beginnt, nimmt eine unerwartete Wendung: Die beiden entdecken in der legendären „Drachenhöhle“ echte Dinosauriereier. Plötzlich stecken sie mitten in einer atemberaubenden Mission voller Spannung und Spaß, die sie unzertrennlich mit ihren neuen Dino-Freunden zusammenschweißt, heißt es in der Mitteilung.

Michael Mack, Filmproduzent, Verleger und Chef des Europa-Park-Unternehmens Mack-One, war es, der die Idee zu einer zugehörigen Bilderbuchserie „Dinosaurier in Omas Garten“ hatte. Bis heute hat das Tochterunternehmen eigenen Angaben zufolge über 300 000 Exemplare im internationalen Buchhandel verkauft und in acht Sprachen übersetzt, darunter Französisch, Dänisch und Chinesisch. Nun entstehe auf Grundlage dieser Welt die erste eigene TV-Serie von „Mack-Magic“, welche ab 2025 bei „Kika“ ausgestrahlt wird.

Die fesselnde Serie richte sich an junge Zuschauer ab sechs Jahren und vermittelt laut Europa-Park grundlegende Werte des sozialen Miteinanders, wie Solidarität, gemeinsame Problemlösung und gegenseitige Unterstützung.

Auf der „Mipcom“ in Cannes, der weltgrößten Fernsehfachmesse, wurde die Serie vor kurzem erstmals TV-Sendern weltweit präsentiert.