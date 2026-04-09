2. Handball Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten will Erfolgsserie fortsetzen

Der HBW Balingen-Weilstetten trifft am Freitag auf TuSEM Essen. Top-Torschütze Sascha Pfattheicher warnt: „Gerade zu Hause sind sie extrem unangenehm zu bespielen.“
Am 27. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga hat die heiße Phase der Saison begonnen: Acht Partien stehen noch aus, Ausrutscher lassen sich im Aufsteigskampf kaum noch korrigieren. Entsprechend fokussiert tritt der HBW Balingen-Weilstetten am Freitag (19 Uhr) beim TuSEM Essen in der Sporthalle „Am Hallo“ an. Die Ausgangslage ist klar: Die Gastgeber aus dem Ruhrgebiet, einst einer der erfolgreichsten Traditionsvereine der Handball-Bundesliga, kämpfen um den Klassenerhalt. Die Gallier von der Alb, um Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr reisen hingegen mit acht Siegen in Serie und breiter Brust nach Essen: mit dem Ziel, den Aufstiegsplatz und den Vier-Punkte-Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Dresden zu verteidigen.