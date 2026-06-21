18. Stäffeleslauf in Bad Wildbad: „Bitte drei Stufen benutzen“ – dieser Tipp wird von den wenigsten befolgt

Trotz der Temperaturen konnten beim Stäffeleslauf die drei Läufe mit knapp 500 Startern ohne Zwischenfall bewältigt werden. Dabei waren auch Feuerwehrleute in voller Montur.

Was unterscheidet Bad Wildbad vom Empire State Building in den USA? Ganz einfach, exakt 411 Treppenstufen. Denn die Sommerbergbahn in Bad Wildbad bietet auf einer Länge von 720 Metern bei bis zu 52 Prozent Steigung 1987 Stufen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das der Kurstadt und dem TSV Wildbad alljährlich Starterzahlen um die 500 Teilnehmer beschert. Während das weltberühmte Rennen in den USA seit 1978 für Schlagzeilen sorgt, stand am Freitag in Bad Wildbad die 18. Auflage der vom Ex-Wildbader Fritz Sander ins Leben gerufenen Veranstaltung an.

Der Ehrenpräsident des Leichtathletik-Kreisverbands Calw war heuer als Ehrengast vor Ort und hatte auf Höhe der Panoramabrücke zahlreiche Geschichten parat. Geradezu phänomenal sein Gedächtnis, ob Gewinner oder Teilnehmer, die schon öfter mitgewirkt haben – Fritz Sander kannte sie alle.

Ohne Zwischenfall Ganz andere Sorgen hatte die für die Gesamtleitung zuständige Beate Braun vom Lauf-Veranstalter TSV Wildbad: „Natürlich waren uns die Wetterprognosen bekannt, wir waren mit einem Arzt und zwei DRK-Besatzungen vor Ort und haben die im Vorjahr eingeführten Wasserstellen beibehalten“, erklärte die Laufmanagerin. Und entgegen aller Befürchtungen konnten die drei Läufe mit knapp 500 Startern ohne Zwischenfall bewältigt werden. „Einzig bei der Siegerehrung haben wir Gas gegeben, denn es war ein Gewitter im Anmarsch und einige Teilnehmer wollten wegen der Hitze baldmöglichst heim.“

Innerhalb des Events ging es als Erstes für die Kids bergauf. Allerdings nur knapp 500 Stufen bis zum Zwischenstopp Panoramaweg. Da wurden alle Teilnehmer mit einem Getränk und einer Medaille empfangen. Gestartet wurde im Doppelpack im 20-Sekunden-Takt. Den Startschuss gab Bürgermeister Marco Gauger, als Schnellste konnte die über Expander gesteuerte Zeitnahme Tabea Wentsch in 2:08 Minuten vom TSV Wildbad registrieren, vor Florentin Medler (2:13) und Amy Kerstan (2:20). Im Fall Wentsch kommt der Sieg nicht von ungefähr, die 13-Jährige ist durch beide Elternteile vorbelastet. Sandra und Frank Wentsch durften mit zehnmaliger Teilnahme auf ein kleines Jubiläum blicken. „Wir haben schon in der Jugend beim TSV Wildbad hier am Berg trainiert“, blickte Sandra Wentsch, die sich auch als Sportschützin bei der SGi Aichelberg einen Namen im Kreis gemacht hatte, zurück. Heute startet sie in der Klasse W 45 und findet, dass der innere Schweinehund nicht an beliebiger Stelle vor dem Steilstück oder an einer bestimmten Treppenstufe, sondern ganz unten am Start steht. „Man muss sich erst mal überwinden, auf der Strecke geht es dann – irgendwie.“

Unter zehn Minuten „Hochschauen ist tödlich, das deprimiert dich nur“, lautet das Erfolgsrezept von Stephen Hunter. Der Laufenthusiast von der LTG Kämpfelbach freute sich nach den 1987 Stufen auf die Dusche – und ein Bier im Wildbader Hof.

1987 Stufen sind einen Herausforderung. Foto: Kraushaar

„Die Schnellsten werden auch bei den heutigen Bedingungen unter zehn Minuten ins Ziel kommen“, hatte Fritz Sander die Messlatte vorab schon mal hochgehängt. In der Tat sollte der Schömberger Recht behalten. Seriensieger Christian Riedl (Senioren M 45) bewältigte die Strecke in 8:12 Minuten, Ryoji Watanabe (M 40) benötigte 8:17 Minuten, Matthias Lauer als Dritter (M 30) 9:03 Minuten.

Insgesamt blieben acht Läufer unter der Zehn-Minuten-Grenze – darunter auch die beiden (Fast-)Lokalmatadore Valentin Haag (9:40) und Christoph Ohngemach (9:47), beide von der Ski Zunft Calmbach. Als echter Lokalmatador kam der 21-jährige Sebastian Lindecke von der NRQ Bad Wildbach (10:03) direkt hinter dem Schweizer Raphael Weber (M-35-Läufer, 9:52) ins Ziel.

Als schnellste Frau konnte sich Lara Elsa Eckhardt (Towerrunning Germany) mit einer Zeit von 10:42 Minuten in die Ergebnisliste eintragen. Was die Zeiten unter dem Strich wert sind, zeigt sich auch am Beispiel der vielfachen Deutschen Meisterin Regina Vielmeier von der Laufhochburg SV Oberkollbach, die als W 65-Läuferin 14:12 Minuten benötigte.

Begeisterte Zuschauer Zeit ist die eine Seite der Medaille, das „Dabei sein ist alles“ die andere. So hatten sich am Start, auf der Panoramabrücke, im Zieleinlauf und entlang der Strecke am Zaun einige Zuschauer eingefunden, die mit Begeisterung die Läufer anfeuerten. Unter ihnen, mit Trillerpfeife ausgerüstet, Fritz Sander, dessen Tipp für mehr Tempo – „bitte drei Stufen benutzen“ – jedoch von den wenigsten befolgt wurde.

Schon gar nicht von der Startnummer 154, mit der Maurice-Andre Iseli den steilen Anstieg in Angriff nahm. Und das wohlgemerkt auf Krücken, was bei dem einen oder anderen Zuschauer Bedenken erzeugte. „Er war schon mehrmals bei uns zu Gast“, zerstreute Beate Braun alle Sorgen. Zudem hatte Iseli mit Markus Maier einen erfahrenen Wegbegleiter dabei. Dass beide die doppelte Zeit benötigten, störte am Ende niemand, denn wer da hochläuft, verdient höchsten Respekt, waren sich die Zuschauer auf der Panoramabrücke einig.

Knapp 500 Starter wurden gezählt. Foto: Kraushaar

Das galt auch für die Teilnehmer von diversen Feuerwehren, die in voller Montur aus dem gesamten süddeutschen Raum und aus Frankreich an den Start gingen. Unter ihnen auch Mitglieder von Werks-, Berufs- und Flugplatzfeuerwehren, die als letzte Gruppe auf die „Treppen“ geschickt wurden. „Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, dass die Feuerwehrleute bei den Temperaturen nach eigener Entscheidung den Helm abnehmen und ihre Jacken ausziehen dürfen. Beide Teile müssen jedoch ins Ziel gebracht werden“, berichtete Beate Braun.

Extreme Schinderei Dennoch natürlich eine extreme Schinderei, in dicker Einsatzkleidung, stabilem Schuhwerk und mit Atemschutzflasche auf dem Rücken, 1987 Stufen in Angriff zu nehmen. Tim Speier legte mit 14:59 Minuten die beste Zeit vor, hinter ihm kamen Daniel Segner (BF Karlsruhe, 15:08), Daniel Henz (FFW Illingen 15:52) und Tobias Haag von der FFW Sprollenhausen (15:56) ins Ziel. Auf Platz 29 als beste Frau in der Konkurrenz Louisa Wein (FFW Gechingen/Lehningen) mit 19:37 Minuten. Bei der Teamwertung gewann die FFW Sprollenhausen vor der FFW Heimsheim und der Leonberger Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim wurde Vierter, direkt dahinter die Dreiergruppe aus Aalen, die sich bei der wegen einer Baustelle nicht einfachen Anfahrt noch verfahren hatte. Ob das die einzige unter den 27 Mannschaften war, ließ sich nicht abschließend klären, aber sie zählte zu den kleinen Geschichten am Rande, die sich bei der abendlichen Siegerfeier auf dem Uhlandplatz trefflich ins rechte Licht rücken ließen. Dazu gehören – wie in allen Sportarten – auch die passenden Ausreden. So störte sich ein Teilnehmer an der kleinen Eisenbrücke bei der Zwischenstation. Die war zwar vorschriftsmäßig durch Sprungmatten abgesichert – aber dass da plötzlich ein paar Gitterroste statt Beton auftauchten, hatte irritierende Wirkung.