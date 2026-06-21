18. Stäffeleslauf in Bad Wildbad: „Bitte drei Stufen benutzen“ – dieser Tipp wird von den wenigsten befolgt

Trotz der Temperaturen konnten beim Stäffeleslauf die drei Läufe mit knapp 500 Startern ohne Zwischenfall bewältigt werden. Dabei waren auch Feuerwehrleute in voller Montur.
Was unterscheidet Bad Wildbad vom Empire State Building in den USA? Ganz einfach, exakt 411 Treppenstufen. Denn die Sommerbergbahn in Bad Wildbad bietet auf einer Länge von 720 Metern bei bis zu 52 Prozent Steigung 1987 Stufen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das der Kurstadt und dem TSV Wildbad alljährlich Starterzahlen um die 500 Teilnehmer beschert. Während das weltberühmte Rennen in den USA seit 1978 für Schlagzeilen sorgt, stand am Freitag in Bad Wildbad die 18. Auflage der vom Ex-Wildbader Fritz Sander ins Leben gerufenen Veranstaltung an.