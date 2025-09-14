150 Jahre H.A.U. in Schramberg: Pfeilkreuz contra Junghans-Stern - ein Rückblick

Vor 150 Jahren ist die Hamburg Amerikanische Uhrenfabrik – vormals Landenberger und Lang in Schramberg gegründet worden. Einst ein erbitterter Konkurrent von Junghans.
„Als [Prokurist] Paul Landenberger 1875, damals 27 Jahre alt und jung verheiratet, die Uhrenfabrik Gebrüder Junghans verließ, hatte er den festen Willen, selbst eine Uhrenfabrik aufzubauen. Er wollte seiner Schwiegermutter, die ihm die Teilhaberschaft [bei Junghans] verweigert hatte, beweisen, dass er nicht weniger als seine Schwäger fähig war, eine Fabrik zu leiten und zum Erfolg zu führen.“ Dies schreibt Horst Poller in seinem im März 2011 erschienenen Buch „Firma und Familie – Anmerkungen zu 150 Jahren Junghans-Uhren.