Mit einem offiziellen Festakt wurde bereits am 31. Mai in der Calwer Aula das 150-jährige Bestehen der Stammheimer Wehr, das 175-jährige der Calwer Wehr und das 50-jährige der Gesamtwehr Calw, zu der die Stammheimer gehören, gemeinsam begangen.

Die Fahrzeughalle des Stammheimer Feuerwehrhauses ist am Wochenende leergeräumt, die Fahrzeuge stehen rund um die Freifläche verteilt. In der Halle leuchten schon Blaulichter über einer langen Bar-Theke für das Blaulichtfeschd, „das sicher bis in die frühen Morgenstunden“ gefeiert wird, so der Kommandant Steffen Kuhn – von den Stammheimer Feuerwehrlern selbst und gemeinsam mit ihren vielen Gästen aus dem Ort, aus der Umgebung und auch von einigen Wehren aus den Nachbargemeinden.

Lesen Sie auch

Foto: Jeanette Tröger

Bereits zu Beginn des abendlichen Events am Samstag beschallt DJ Tortinger laut und fetzig die Halle. Was das Team an der Kasse und die Jungs hinter dem Bartresen animiert, ihre Arbeit im Rhythmus von Schlager und Hip-Hop anzugehen. Eine Gruppe Tanzbegeisterter nutzt den Raum in der Halle und legt gemeinsam einen passenden Line Dance hin.

Großes Gedränge

Draußen füllt sich die Fläche im Licht der untergehenden Sonne stetig mit Festbesuchern. Das Gedränge wird dichter und der Andrang an der Ausschankhütte wächst ebenso wie am Grillstand. Für ihr Blaulichtfeschd hat die Verpflegungs-Arbeitsgruppe extra einen Feuerwehr-Burger kreiert – das Patty dafür besteht aus Bratwurstbrät. Die Kreation kommt sehr gut an: „Schmeckt richtig lecker“ war zu hören.

Kinder haben viel Spaß

Zwischen den erwachsenen Festgästen wuseln noch viele Kinder, sie spielen Verstecken und Fangen rund um die Feuerwehrautos und tauchen in der Menge unter, und über die Bartheke gehen die ersten Cocktails. „Die Vorbereitungen von Blaulichtfeschd und Festhocketse haben wir in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt, das hat prima funktioniert“, sagt Kuhn, der als Springer am Abend unterwegs ist und da und dort unterstützt, wo es grad nötig ist.

Foto: Jeanette Tröger

In einer Festschrift ist die Geschichte der Wehr in Wort und Bild festgehalten. Aktuell zählt die Einsatzmannschaft 61 Mitglieder, davon zwei Frauen. Die neunköpfige Jugendfeuerwehr wird von vier Jugendbetreuern und Jugendleiter Tim Kuhn geführt und ausgebildet. „Wir haben als einzige Wehr im Kreis Calw noch einen Spielmannszug“, weist Kuhn auf dieses Alleinstellungsmerkmal der Stammheimer Wehr hin. Das Ensemble wurde 1954 gegründete und besteht heute aus 18 Spielleuten – die meisten davon auch aktive Feuerwehrleute.

Jede Menge Musik

Musik prägt die große Jubiläumshocketse am Sonntag. Der Spielmannszug Kübelesmarkt aus Bad Cannstatt, der Musikverein Stammheim in einer kleineren Besetzung sowie Rudi’s Blechhaufen, eine Formation von sechs Blechbläsern von Vereinen aus Altburg, Gechingen, Neuhengstett, Simmozheim und Stammheim, sorgen für Stimmung unter den Festbesuchern. Wie am Samstagabend ist auch am Sonntag fürs leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt – von herzhaft bis düß ist wieder für jeden etwas dabei.