150 Jahre Feuerwehr Hausen: Bürger feiern mir ihrer Wehr

Jede Menge guter Laune rund um den Schulhof gab es am Festwochenende der Hausener Feuerwehr.
Nach dem Festakt für geladenen Gäste war ab dem zweiten Tag des Jubiläumswochenendes zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr auch die Bevölkerung zum Mitfeiern eingeladen. Dazu hatte die Feuerwehr seit Wochenbeginn ein Festdorf an der Schule errichtet. „Sowas entsteht nur dann, wenn Menschen etwas mit Leidenschaft und Stolz tun, lobte Bürgermeister Philipp Lotter und sprach von einer „Atmosphäre, die man nicht kaufen“ könne.