150 Jahre Feuerwehr Hausen: Bürger feiern mir ihrer Wehr

Jede Menge guter Laune rund um den Schulhof gab es am Festwochenende der Hausener Feuerwehr.

Nach dem Festakt für geladenen Gäste war ab dem zweiten Tag des Jubiläumswochenendes zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr auch die Bevölkerung zum Mitfeiern eingeladen. Dazu hatte die Feuerwehr seit Wochenbeginn ein Festdorf an der Schule errichtet. „Sowas entsteht nur dann, wenn Menschen etwas mit Leidenschaft und Stolz tun, lobte Bürgermeister Philipp Lotter und sprach von einer „Atmosphäre, die man nicht kaufen“ könne.

Rund um den Bratwurst- und den Getränkestand war ein Biergarten eingerichtet. Foto: Christoph Schennen Bullenreiten und Wasserkanone Unterhalten wurden die Festbesucher mit Bullenreiten, abgekühlt mit einer Wasser versprühenden Kanone. Wem angesichts der Hitze nicht nach Aktivitäten zumute war, der konnte sich am kulinarischen Angebot erfreuen.

Ein halbes Dutzend Vertreter der befreundeten Feuerwehrkameraden aus dem thüringischen Hausen (einem Ortsteil von Arnstadt) grillten eine Spezialität aus ihrer Heimat: Mehrere hundert Thüringer Rostbratwürste fanden guten Absatz.

Die Feuerwehr aus Hausen in Thüringen grillte 650 extra mitgebrachte Thüringer Bratwürste. Foto: Christoph Schennen

Die fünf Männer und eine Frau hatten alles aus ihrem 200 Einwohner-Dorf mitgebracht: die Würste, den Senf, die Holzkohle und den Grill; nur die Brötchen bezogen sie aus dem Wiesental, wie ihr stellvertretender Kommandant Christian Tölle auf Anfrage mitteilte. Der Erlös kam der Jugendfeuerwehr zugute. Auch die Kameraden aus Hausen bei Brugg im Aargau besuchten das Fest.

Am Samstagabend feierten dann Hunderte Gäste eine große Party im Schulhof, wo die Band „Wälderwahn“ aufspielte. Die Fläche vor der Bühne war mit Stoffbahnen überspannt, die die Sonneneinstrahlung abdämpften. Vor dem Bratwurststand war ein Biergarten aufgebaut, an dem man etwas abseits von der Musik saß. Eine Bar lud zum Probieren von hochprozentigem Alkohol ein.

Die für Samstagvormittag angesetzten Prüfungen für das Leistungsabzeichen wurden wegen der Hitze letztlich doch kurzfristig abgesagt. Noch am Freitagvormittag hatte Kommandant Metzger auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, dass diese trotz der Temperaturen stattfinden sollen.

Am Sonntag setzte sich der Festbetrieb fort, die Feuerwehr zeigte ihre Fahrzeuge und lud zu einem weiteren geselligen Nachmittag ein.