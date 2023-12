140 Mitarbeiter gekündigt: Nach Insolvenz steht Gwinner in Pfalzgrafenweiler vor dem Aus

Nach Insolvenz steht Gwinner in Pfalzgrafenweiler vor dem Aus

1 Nach 95 Jahren in der Möbelbranche kommt jetzt das Aus für Gwinner Wohndesign. Foto: Finkbeiner

Der Möbelhersteller in Pfalzgrafenweiler hatte erst vor kurzem einen Insolvenzantrag gestellt. Die 140 Mitarbeiter erhielten noch vor Weihnachten die Kündigung. Wie lange die Produktion noch weiterlaufen soll.









Erst Mitte September dieses Jahres hatte die Gwinner Wohndesign GmbH in Pfalzgrafenweiler einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Rottweil gestellt. Damals hieß es noch, der Geschäftsbetrieb werde „ohne Unterbrechung uneingeschränkt fortgeführt“. Zu dieser Zeit war die Geschäftsleitung des Möbelherstellers noch davon überzeugt, „das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung biete die Chance, den bereits eingeschlagenen Pfad der Restrukturierung weiter zu verfolgen und eine Sanierung unter Aufsicht eines Sachwalters und weiter unterstützt durch die Expertise von Anchor, selbst vorzunehmen“.