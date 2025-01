13 Schulen angeschlossen: Glasfaser bringt Lahrer Schulen voran

Förderverein „Pfötchenhilfe“ Schwanauerin setzt sich für rumänische Streuner ein

Iris Jehle unterstützt mit ihrem Förderverein „Animas Pfötchenhilfe“ notleidende Hunde in Rumänien. Mehr als 700 Vierbeiner sind in dem Tierheim in der Stadt Campulung derzeit untergebracht. Medizin, Futter und Löhne zu zahlen, ist ein finanzieller Kraftakt.