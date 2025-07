125-Jahr-Jubiläum: Feuerwehr Todtnauberg macht Hausbesuche, wenns brenzlig wird

1 Die Oldtimer- Fahrzeuge der Feuerwehr auf dem Kirchplatz fanden das Interesse der Besucher. Foto: Ulrike Jäger Ein ganzes Festwochenende lang hat die Freiwillige Feuerwehr Todtnauberg ihr 125-Jähriges. Es gab Party, Musik und Historisches zur Wehr.







Nach zwei Party-Abenden mit tollen Musikgruppen, die die Gäste bis spät in die Nacht begeisterten, gab es am Sonntag einen besonderen Gottesdienst, der jedoch wegen der schlechten Wetterprognose nicht wie geplant als Feldgottesdienst unter freiem Himmel stattfand, sondern in der Todtnauberger Jakobuskirche. Zum Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Todtnauberg und zum Mittagessen füllte sich der Kurhausaal am Sonntag rasant, lockten nicht nur musikalische Leckerbissen, sondern auch fantasievolle Gerichte.