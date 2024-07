1 Freuen sich über 100 Jahre Skiverein Alpirsbach (von links): Dennie Pfau (zweiter Vorsitzender Skiverein), Gerhard Walter (dritter stellvertretender Bürgermeister), Sportkreispräsident Alfred Schweizer, Sandro Seeger (Vorsitzender Skiverein), Timo Holst (Alpirsbacher Klosterbräu), Thomas Gutmann (Vorstand Skiclub Reinerzau) und Martin Guhl von der Volksbank Foto: Angela Baum

Grasski und Après-Ski-Party gab es beim Jubiläum des Alpirsbacher Skivereins, bei dem ein Jahrhundert voller sportlicher Erfolge, Gemeinschaft und Leidenschaft für den Wintersport gefeiert wurde.









Am Skilift in Reinerzau feierte der Skiverein Alpirsbach am Wochenende ganz groß sein 100-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde mit zahlreichen Gästen, Freibier und Blasmusik.