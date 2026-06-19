100 Jahre Baden in Nagold: Beats im Badepark - das Partywochenende des Jahres beginnt

Am Freitagmittag startete Nagold in das Partywochenende des Jahres. 100 Jahre Baden in Nagold - das wird groß gefeiert. Mit einem 48-Stunden-Schwimmen und fetten Beats.
Das große Partywochenende begann zunächst sportlich. „100 Jahre Baden in Nagold“ – das wird noch bis Sonntag, 21. Juni, groß im Badepark gefeiert. Den Auftakt bildete der Start zum 48-Stunden-Spenden-Schwimmen. Und ab 14 Uhr waren dann auch schon die ersten Beats der DJs auf dem Festivalgelände zu hören. Bei dem DJ-Event „River Spring“ herrschte schnell gute Sommerlaune.