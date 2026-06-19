100 Jahre Baden in Nagold: Beats im Badepark - das Partywochenende des Jahres beginnt

Am Freitagmittag startete Nagold in das Partywochenende des Jahres. 100 Jahre Baden in Nagold - das wird groß gefeiert. Mit einem 48-Stunden-Schwimmen und fetten Beats.

Das große Partywochenende begann zunächst sportlich. „100 Jahre Baden in Nagold“ – das wird noch bis Sonntag, 21. Juni, groß im Badepark gefeiert. Den Auftakt bildete der Start zum 48-Stunden-Spenden-Schwimmen. Und ab 14 Uhr waren dann auch schon die ersten Beats der DJs auf dem Festivalgelände zu hören. Bei dem DJ-Event „River Spring“ herrschte schnell gute Sommerlaune.

Der Sommer ist da. Und damit auch die beste Kulisse für ein Partywochenende im Badepark, wie es Nagold wohl noch nicht erlebt hat. Stemmen könnte solch ein Event die Stadt und ihr Badeparkteam kaum alleine. Doch zum Glück gibt es ja in Nagold den Verein „Charity Events Nagold“. Und der hat mit jeder Menge Ehrenamtspower ein sattes Programm auf die Beine gestellt.

High Noon im Badepark: Pünktlich um 12 Uhr geht’s los

Das begann am Freitag angenehm erfrischend. High Noon im Badepark: Pünktlich um 12 Uhr ließ Nagolds Bürgermeister Hagen Breitling die Startklappe zum 48-Stunden-Schwimmen zuschnappen. Und schon stürzte sich der erste Spendenschwimmer in die Fluten.

Das Schwimm-Event geht über das ganze Wochenende. Es bildet sozusagen den Rahmen für die Partys. Geschwommen werden kann noch bis Sonntag, 12 Uhr. Und geschwommen wird für einen guten Zweck. Alle Spenden und Überschüsse des Wochenendes kommen der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in der Uni-Kinderklinik Tübingen zugute.

Vertreter der Stadt, des Badeparks und des Vereins Charity-Events Nagold freuen sich anlässlich des Starts des 48-Stunden-Schwimmens auf ein sommerliches Partywochenende. Foto: Heiko Hofmann

„Es haben sich schon viele angekündigt“, verrät der Vereinsvorsitzende Patrick Walz. Darunter auch viele ältere Schwimmer, die etwa das einmalige Flair beim nächtlichen Schwimmen im Badepark genießen wollen. Unter Flutlicht, versteht sich. Und natürlich auch nachts mit Aufsichtspersonal.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer hat der Verein für das Wochenende mobilisieren können. Hilfe wird beim 48-Stunden-Schwimmen benötigt, aber natürlich auch rund um die zwei DJ-Partys. Schon die Vorverkaufszahlen für den Freitag ließen erahnen, dass das River-Spring-Festival gut besucht werden könnte. Ab 14 Uhr, bei heißem Sommerwetter, legten die DJs auf und das Gelände begann sich langsam zu füllen.

Ab 22 Uhr ist im Badepark Public Viewing angesagt

Am Samstag, 20. Juni, gibt’s ein Doppelpack: Ab 14 Uhr steigt die Beach-Feelings-Party auf dem Festivalgelände, der großen Liegewiese des Badeparks. Tickets gibt es auch noch an der Abendkasse. Und ab 22 Uhr ist als Schmankerl obendrauf auch noch ein Public Viewing des Deutschlandspiels geplant – das dann bei freiem Eintritt.

Wobei für alle Events gilt: Es gibt keine Einlassgarantie. Wenn die Höchstgrenze an Besuchern erreicht ist, wird keiner mehr auf das Gelände gelassen. Wobei der Einlass zu den Festivals und dem Public Viewing gesondert über ein Seitentor neben der Liegewiese erfolgt, also nicht über den Haupteingang des Badeparks.

Pünktlich zur Mittagszeit startete am Freitag in Nagold das 48-Stunden-Spenden-Schwimmen. Foto: Heiko Hofmann

Anders dagegen für all jene, die am 48-Stunden-Schwimmen teilnehmen wollen. Auch nach den offiziellen Schließzeiten des Badeparks kommen sie ganz normal über den Haupteingang ins Bad. Wer will, kann sein Schwimmen auch unterbrechen und innerhalb der 48 Stunden so oft er mag fortsetzen.

Unsere Empfehlung für Sie Aktion in Nagold 24 Stunden Schwimmen für krebskranke Kinder Bahn für Bahn haben die Teilnehmer am 24-Stunden-Schwimmen von Charity Events Nagold gezogen – und so Spenden für krebskranke Kinder in Tübingen gesammelt.

Auf Seiten der Stadt Nagold ist man froh, den Partner Charity-Events an seiner Seite zu haben. „Die Formate lassen sich so hervorragend miteinander verbinden“, freut sich Bürgermeister Hagen Breitling. Auch die Kombination aus Feiern für den guten Zweck und dem sportlichen Aspekt des 48-Stunden-Schwimmens hält Breitling für gelungen. „Dafür braucht es aber auch Leute, die das in die Hand nehmen, die Verantwortung übernehmen und das sauber organisieren“, zollt er den Organisatoren Respekt.

Die mussten im Vorfeld schon gehörig schwitzen. Denn bis in die Nachtstunden hinein war das ehrenamtliche Team von Charity-Events an den Tagen zuvor damit beschäftigt, den Festival-Aufbau zu stemmen. „Da mussten einige wenige, sehr viel leisten“, sagt Patrick Walz.

„Für unseren kleinen Verein ist das eine Mammutaufgabe„

In puncto Zusammenarbeit mit der Stadt, gibt der Vereinsvorsitzende das Lob an die Verwaltung und das Badeparkteam zurück. „Bei der Zusammenarbeit müssen wir wirklich jede Abteilung loben“, sagt er. Partnerschaftlich arbeite man zusammen, um gemeinsam den Besuchern, dieses Erlebnis zu ermöglichen.

Walz gibt aber zu: „Für unseren kleinen Verein ist das alles hier schon eine Mammutaufgabe.“ Dennoch habe sich zum Beispiel bei der Frage, ob man auch noch das Public Viewing draufsetzen könne, gezeigt: „Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.“