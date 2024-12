In den Nächten von kommenden Montag, 9. Dezember (jeweils ab circa 22 Uhr), bis Donnerstag, 12. Dezember (jeweils bis circa 4.30 Uhr), sowie von Donnerstag, 12. Dezember (jeweils ab etwa 21 Uhr), bis Samstag, 14. Dezember (jeweils bis circa 4.30 Uhr), führt die DB InfraGO Bauarbeiten im Streckenabschnitt Karlsruhe – Rastatt aus.

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft weiter in einer Pressemitteilung informiert, entfällt aus diesem Grund die Stadtbahnlinie S8 in diesen Zeiträumen zwischen Kuppenheim und Karlsruhe Tullastraße. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Kuppenheim und Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) wird eingerichtet.

Lesen Sie auch

Am 9., 10. und 11. Dezember entfallen demnach in beiden Richtungen die letzten drei Stadtbahnverbindungen, am 12. Dezember die letzten vier Verbindungen und am 13. Dezember die letzten fünf Verbindungen der Stadtbahnlinie S8 zwischen Kuppenheim und Karlsruhe Tullastraße.

Weitere Informationen zum Fahrplanangebot der AVG gibt es online unter der Adresse avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.