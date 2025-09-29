Wortstreit in Villingen: Poetry Slam rockt das Theater

Ein Abend voller Emotion, Ironie und Impro-Action: Beim Dichterwettstreit deluxe im Theater am Turm zeigten Slammer, wie lebendig Sprache sein kann.
Ein prall gefüllter Freitagabend im Theater am Turm: Der Poetry Slam von Dichterwettstreit deluxe brachte wieder literarische Wortkunst, Humor und jede Menge Applaus auf die Bühne. Gastgeber und Moderator Elias Raatz, seit Jahren eine feste Größe in der süddeutschen Slam-Szene und auch Verleger im Bereich Poetry Slam, führte mit Wortwitz und Charme durch das abwechslungsreiche Programm.