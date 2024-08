Wissenschaftliche Studie in Neubulach: Wie hilft der Heilstollen bei Asthma und Long Covid?

Wissenschaftliche Studie in Neubulach

1 Die Probanden verbrachten drei Wochen lang jeden Tag zwei Stunden im Heilstollen. Foto: Andreas Maya

Für eine wissenschaftliche Studie wurde die Wirkung der Heilstollentherapie bei Long-Covid oder anderen chronischen Atemwegserkrankungen in Neubulach untersucht. Eine Teilnehmerin spricht über ihre Erfahrungen. Gibt es schon Ergebnisse?









Asthma, Long-Covid, Lungenerkrankungen – Betroffene leiden heftig und müssen häufig zu Medikamenten greifen. Wie kann die Heilstollentherapie bei chronischen Atemwegserkrankungen helfen? Das erforschen derzeit Gießener Doktoranden, die dafür eine wissenschaftliche Studie an sieben Heilstollen in Deutschland sowie jeweils einem in Österreich und Italien gestartet haben.