Wirtschaftsförderung in Schramberg: H.A.U. könnte zehn Millionen Euro verschlingen

Zu den wichtigsten Projekten des Eigenbetriebs Wirtschaftsförderung – zu dem seit Anfang 2024 auch die Bereiche Tourismus und Marketing gehören – zählt weiterhin die Fasnet. Für das Jahr 2026 rechnet die Stadt hier mit Kosten von rund 92 000 Euro. Das ging aus dem Bericht von Betriebsleiter Ralf Heinzelmann hervor, den er in der Sitzung des Verwaltungsausschusses präsentierte. Für den Bereich Tourismus nannte Heinzelmann außerdem die Street Food Fiesta mit Kosten von knapp 10 000 Euro, „Summerland“ mit rund 6000 Euro sowie den Weihnachtsmarkt, für den etwa 50 000 Euro eingeplant sind.