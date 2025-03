„Wir glauben, dass wir gewinnen“: Das denken Ukrainer in Lahr über den Krieg

1 Oleksandr Valter (links) und Gabriele Rauch stehen vor dem Lager der Lahrer Ukraine-Hilfe. Foto: Wolf

Hält die Solidarität mit der Ukraine an? Diese Frage stellen sich viele angesichts des Verhaltens der neuen US-Regierung. Wir haben mit Oleksandra Valter über die Lage in ihrer Heimat gesprochen.









Auf dem alten Postareal stapeln sich Pakete, Kisten und Material. Hier hat die Lahrer Ukraine-Hilfe ihr Spendenlager und hier bereitet sie Hilfstransporte in das von Russland überfallene Land vor. Beim Besuch unserer Redaktion ist gerade eine neue Lieferung an Spenden angekommen. Oleksandra Valter und Gabriele Rauch verstauen die Sachen in der großen Halle. Auch drei Jahre nach dem Beginn des Krieges hält in Lahr die Unterstützung für das schwer gebeutelte Land an, berichten die beiden.