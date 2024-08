Verkehrsminister Winfried Hermann sah sich die Tunnel-in-Tunnel-Lösung der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) vor Ort an. Er will an den Artenschutz heran, um es ähnlichen Projekten künftig leichter zu machen. Und er verspricht mehr Geld für die HHB – sagt aber nicht, wie viel genau.