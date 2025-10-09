Windanlagen Feurenmoos Sulgen: Bedenken sind leider nur verhallt

Bedenken, die verhallt sind

Auf Grund der Vorgehensweise des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg sehe ich mich dazu veranlasst, die Bevölkerung über die Art und Weise der Behandlung ihrer Interessen zu informieren. Der Vorsitzende, Herr Landrat Michel verwies eingangs der Sitzung darauf, dass den Mitgliedern des Verbandes diverse Briefe zugegangen sind, in denen die Bürger ihre Bedenken zu den Vorhaben geäußert hätten. Konkret erwähnte er: Schattenwurf und Lärm; auf die immer drängender werdenden Probleme der Wasserversorgung ging er gar nicht ein! Für mich nicht zu fassen aber seine Aussage: „… vielleicht treffen die Befürchtungen der Bevölkerung ja gar nicht ein …“!

So kann ein sich seiner Verantwortung bewusster Politiker schlichtweg nicht argumentieren! Dies heißt doch: Vielleicht treffen sie auch ein - Was ist dann? Dann - lieber Regionalverband - habt Ihr die volle Verantwortung für deren Folgen!

In diesem Sinne versuchte sich die CDU herauszureden: „uns schiebt man den Schwarzen Peter zu“! Hier hilft auch nicht dass Michel darauf verwies, dass „bei einem Durchwinken“ die Entscheidungshoheit bei den Genehmigungsbehörden liegt. Wenn die Verbandsvertreter Mut hätten, hätten Sie abgelehnt, dann wäre der Behörde eine Ablehnung zugegangen – so wie durch die wenigen Nein-Stimmen ausgedrückt! Von mir wird den Verbandsmitgliedern auf den Weg gegeben: Eine einmal getroffene falsche Entscheidung zu berichtigen, das wäre ein Zeichen von Rückgrat und Stärke; das vom Verband praktizierte: „…wir müssen das vom Tisch bringen“ - ist das nicht!

Ihr seid gewählte Politiker, Ihr habt die Interessen der Bevölkerung verantwortungsvoll zu vertreten.

