Bei einem „Speaker Slam“ müssen die Teilnehmer in einer festgelegten Zeit einen Vortrag zu einem selbst gewählten Thema halten.

Simon Schiller aus Ettenheim gelang es nun beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen bei Wiesbaden einen Excellence-Award zu gewinnen. Bei diesem internationalen Rednerwettbewerb waren 230 Teilnehmer aus 28 Nationen herausgefordert, ihr Thema in maximal vier Minuten zu präsentieren.

Durch den Sieg hat sich Schiller einen Platz als Redner auf einem internationalen Experten-Kongress in New York City im Juni 2025 gesichert, teilt er in einer Pressemitteilung mit.

Vom einstigen Bewegungsmuffel zum Marathonläufer

Schiller nutzte die Bühne, um seine persönliche Geschichte zu teilen – eine Geschichte von gesundheitlicher Warnung, Umdenken und der Suche nach der eigenen „Prime-Time“.

„Um 5 Uhr laufen zu gehen, bringt Gesundheit und Erfolg in dein Leben“, lautete eine seiner Kernaussagen, mit der er laut Pressemitteilung das Publikum in seinen Bann zog.

Schiller berichtete, wie der frühe Tod seines Vaters und eine eigene Diagnose ihn dazu zwangen, sein Leben zu verändern. Er wandelte sich vom Bewegungsmuffel zum Marathonläufer und fand so einen Weg, Stress abzubauen und seine Gesundheit zu verbessern. Seine Marathon-Erfolge im November 2024 in New York City und im März in Rouffach/Elsass beim Marathon du Petit Ballon unterstreichen seinen Wandel, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmers.

Den Schweinehund überwinden

„Es gibt viele einfache Tricks, mit denen der innere Schweinehund überwunden werden kann“, erklärte Schiller. Er ermutigte mit seinem Vortrag die Zuhörer, kleine Veränderungen in ihren Alltag zu integrieren, um langfristig ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.