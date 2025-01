Schnee, Regen und Glätte auf B 500 So ist aktuell die Lage auf der Schwarzwaldhochstraße

Am Mittwoch hat das Winterwetter die Schwarzwaldhochstraße wieder fest im Griff. Der Winterdienst ist im Einsatz, dennoch ist die Straße teils spiegelglatt. Ein Lastwagen blieb bereits am Morgen stecken. Die Schneekettenpflicht wurde am Abend wieder aufgehoben.