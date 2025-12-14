Weihnachtsmarkt: Die Ebinger Innenstadt strahlt und glitzert festlich

Was ist, wenn die Ebinger Innenstadt zum funkelnden Winterwunderland wird? Ganz klar: Es ist Weihnachtszauber in der Stadt!
Sternenglanz, festliche Klänge und die verschiedensten internationalen Leckereien: An allen drei Tagen zogen am dritten Advents-Wochenende zig hundert Besucher durch die liebevoll dekorierte City und ließen sich sprichwörtlich verzaubern. Überall standen bunt geschmückte Christbäume, den Marktbrunnen zierte bewährt ein überdimensionaler Adventskranz mit riesigen Kerzen und roten Schleifen. Üppige Sterne beleuchteten die Markt-Büdchen und schufen eine ganz besondere Atmosphäre.