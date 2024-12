Die Attraktion „Tonnevirvel“ in der Wasserwelt Rulantica erstrahlt nun im neuen Glanz. Zudem kündigt der Europa-Park eine neue Attraktion für die Wasserwelt an.

Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Monaten erstrahlt das interaktive Wasser-Karussell Tonnevirvel laut einer Pressemittelung des Europa-Park in neuem Glanz. Die von dem Hersteller von Freizeitparkattraktionen Mack Rides eigens für Rulantica konzipierte Attraktion soll ab sofort wetterunabhängigen Wasserspaß bieten.

Roland Mack, Inhaber des Europa-Park, zeigt sich über die Überarbeitung der Attraktion erfreut: „Die Wiedereröffnung von Tonnevirvel ist für uns ein weiterer bedeutender Schritt in der Entwicklung von Rulantica.“

Mack führt weiter aus: „Mit der neuen Überdachung schaffen wir ein vom Wetter unabhängiges Angebot und machen die beliebte Familienattraktion aus dem Hause Mack Rides ganzjährig nutzbar. Das schafft nicht nur noch mehr Komfort und Freude für unsere Gäste, sondern ist gleichzeitig der Startschuss für eine Reihe großartiger Innovationen und Erweiterungen in den kommenden Jahren.“

Das Tonnenkarussell ist ab sofort ganzjährig nutzbar

Seit Juli 2022 ist Tonnevirvel im Außenbereich von Rulantica mit seiner Kombination aus Drehspaß und Wasserschlacht ein Anziehungspunkt für die Rulantica-Besucher. Dank der neuen Überdachung ist die Attraktion ab sofort bei jedem Wetter nutzbar, betont der Ruster Freizeitpark.

Die moderne und helle Konstruktion, die Tonnevirvel ab sofort vor kalter Witterung schützt, macht aus dem Wasser-Karussell eine Indoor-Attraktion. Das zehneckige Gebäude mit einem Durchmesser von 28 Metern bietet eine direkte Verbindung zur großen Halle von Rulantica.

Das Design der neuen Überdachung soll sich dabei flexibel den Jahreszeiten anpassen: Während im Winter kuschelig-warme Temperaturen für ein angenehmes Erlebnis sorgen, ermöglichen ein transparentes Dach und faltbare Glaswände im Sommer eine erfrischende Brise und Outdoor-Feeling, lässt der Europa-Park in einer Pressemitteilung verlautbaren

Das interaktive Wasser-Karussell Tonnevirvel bietet auf neun Rundbooten jeweils bis zu sechs Personen Platz. Die Boote schaukeln auf dem Wasser und drehen sich dabei sowohl um die eigene Achse als auch auf drei Unterwasser-Plattformen. Zusätzlich sollen überdimensionale Wasserspritzpistolen für Wasserschlachten austragen.

Darüber hinaus bietet der Park bis zum 20. Dezember 2024 einen ermäßigten Eintrittspreis für die Wasserwelt Rulantica an. In der Vorweihnachtszeit lädt die Wasserwelt Rulantica dazu ein, eine Auszeit vom Alltag zu genießen, teilt der Park mit. Mit der Ermäßigung sollen die entspannten Stunden für Besucher noch attraktiver werden.

Der Ausbau von Rulantica geht weiter

Auch für das kommende Jahr sind Veränderungen in der Wasserwelt zu erwarten: Im Frühsommer 2025 wird Rulantica mit dem Svommepol um einen weitläufigen Outdoor-Pool erweitert, der sich an unterschiedliche Zielgruppen richten wird: So soll es möglich sein, entspannte Bahnen zu ziehen, gemütlich zu planschen oder an der Swim-Up Bar die Sonne zu genießen.

Eine weitere Neuheit soll später im Jahr folgen: Unter dem Namen Nord Havn ist ein großzügiges Restaurant mit Liegeflächen und einem Kinderspielbereich geplant, mit dem Rulantica sein skandinavisches Flair unterstreichen will.