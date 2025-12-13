Waldhotel am Notschrei: Applaus für ein visionäres Millionen-Projekt

Am Donnerstag wurde der Erweiterungsbau des Waldhotels feierlich eröffnet: ein familiäres 14-Millionen-Euro-Projekt mit vielen Besonderheiten.
Über 100 Gäste ließen sich das Ereignis nicht entgehen und beglückwünschten die Gastronomen-Familie Albiez zu ihrem großen Wurf. Mehr als einmal war von der ambitionierten Bauzeit von nur knapp eineinhalb Jahren und dem unglaublichen Schlussspurt der Handwerker die Rede. Senior Hubert Albiez, der das Hotel am Notschrei bereits vor zehn Jahren an die nächste Generation übergeben hat, blieb äußerlich cool: „Du musst Termine setzen, sonst wird das nichts.“