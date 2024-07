Wärmenetz in VS

2 Georg Haas (links) und Sebastian Wilhelm von den Stadtwerken VS erörtern die Hintergründe zur Preisgestaltung beim Wärmenetz und den geplanten Ausbau. Foto: Marc Eich

Die Stadtwerke VS wollen das Wärmenetz in Villingen-Schwenningen weiter ausbauen. Ein Kunde beklagt die Preisgestaltung hierbei, die SVS erläutert allerdings die Hintergründe der derzeitigen Kosten.









Von „Monopol“ und „Abzocke“ spricht SVS-Kunde Holger Dilger, wenn er die Preisgestaltung bei der Fernwärme im Friedrichspark in Villingen betrachtet. Vorwürfe, die die Verantwortlichen so nicht auf sich sitzen lassen möchten und Einblick in die geregelte Preisgestaltung geben.