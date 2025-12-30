Vortrag in Müllheim: Beim Klimaschutz selbst handeln und nicht einfach nur zurücklehnen

„Zieht Euch warm an – es wird heiß“ lautete der Titel eines Vortrags von Sven Plöger in Müllheim.
Den Vortrag im ausverkauftem Bürgerhaus in Müllheim hatte der Verein Bürgerwindrad Blauen organisiert. In einem kurzweiligen Vortrag stellte Sven Plöger, bekannter Diplom-Meteorologe und Wettermoderator der ARD, die Zusammenhänge zwischen menschengemachtem CO2-Eintrag in die Atmosphäre und der exponentiellen Entwicklung des Temperaturanstiegs dar, heißt es im Nachbericht des Vereins Bürgerwindrad Blauen. „Es ist nicht die Schwankung der Erdtemperatur, die kritisch ist. Es ist die Geschwindigkeit“, sagte Plöger.