Vortrag in Bräunlingen: Extremläufer Savas Coban kommt zum Schwarzwald-Marathon

Mit außergewöhnlichen Laufprojekten rund um die Welt hat sich der gebürtige Bremer in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Im Oktober kommt er nach Bräunlingen.

Der Schwarzwald-Marathon erweitert für die 58. Auflage am 10. und 11. Oktober sein Rahmenprogramm um einen besonderen Höhepunkt: Der Extremläufer und Autor Savas Coban kommt am Samstag, 10. Oktober, nach Bräunlingen und wird im Rahmen der Veranstaltung einen exklusiven Vortragsabend gestalten.

Mit außergewöhnlichen Laufprojekten rund um die Welt hat sich der gebürtige Bremer in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Ob bei seinem Weltrekordlauf durch Peru oder seiner jüngsten Umrundung der Türkei – immer wieder stellt er sich extremen körperlichen und mentalen Herausforderungen und berichtet darüber in Vorträgen, Büchern und Filmen. Bekannt wurde Savas Coban unter anderem durch die Dokumentation „Trail der Träume“, die auch auf Netflix zu sehen war.

In seinem Vortrag nimmt Coban die Besucher mit auf seine Reisen und gibt persönliche Einblicke in außergewöhnliche Abenteuer. Themen wie Motivation, Durchhaltevermögen, Zielsetzung und der Umgang mit Rückschlägen stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Frage, was Menschen antreibt, auch unter schwierigsten Bedingungen weiterzumachen.

Anhand seiner eigenen Erfahrungen zeigt er, welche mentalen Werkzeuge ihm geholfen haben, große Herausforderungen zu meistern. Erkenntnisse, die sich nicht nur auf den Sport, sondern auch auf viele Situationen des Alltags übertragen lassen.

Mit dem Extremläufer ins Gespräch kommen

„Wir freuen uns sehr, dass wir Savas Coban für den Schwarzwald-Marathon gewinnen konnten“, sagt Silvio Gendusa von der LSG Schwarzwald-Marathon. „Seine Projekte führen ihn immer wieder durch beeindruckende und außergewöhnliche Naturräume, von den Anden Perus bis in die Weiten der Mongolei. Diese Verbundenheit zur Natur passt hervorragend zu unserem Marathon, der seit Jahrzehnten für ein authentisches Lauferlebnis inmitten der einzigartigen Landschaft des Schwarzwalds steht.“

Im Anschluss an den Vortrag haben die Besucher die Möglichkeit, mit Coban ins Gespräch zu kommen und sich Exemplare seines aktuellen Buches „Home Run“ signieren zu lassen. Das Marathonwochenende wird er nicht nur als Gast erleben: Aktuell plant Coban, am Sonntag beim Marathon an den Start zu gehen und die besondere Atmosphäre des Schwarzwald-Marathons auch aktiv auf der Strecke zu erleben.

Tickets für den Vortrag

Die Tickets für den Vortragsabend kosten 15 Euro. Der Vortrag beginnt am Samstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bräunlingen, Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Schwarzwald-Marathon, eine der traditionsreichsten Laufveranstaltungen Deutschlands, findet am gleichen Wochenende, 10. und 11. Oktober, Bräunlingen statt.