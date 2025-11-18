Vortrag in Bräunlingen: Arte – Ein deutsch-französisches Abenteuer

Arte ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender als Symbol der Freundschaft. Das Programm wird täglich in zwei Sprachen ausgestrahlt. Dazu gab es einen Vortrag in Bräunlingen.
In der Stadthalle drehte sich am 12. November alles um das Thema Arte. Der Vorsitzende der Lammgesellschaft, Otto Körner, gab eine kurze Einführung zum Zustandekommen dieses Vortrages. Weltweit sei Arte das einzige Fernsehprogramm, das sich ausdrücklich an zwei Länder und Kulturen richtet und systematisch in zwei Sprachen produziert und gesendet wird. Mit viel Kenntnis und Humor berichtete er vom langen Prozess bis zum Start von Arte.