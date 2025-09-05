Vortrag in Altensteig: Polizisten warnen vor Betrugs-Maschen

Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim warnten im Altensteiger Löwentreff Senioren vor Betrugs-Maschen. Ihr Vortrag stieß auf großes Interesse.
Zu einer gemeinsamen Veranstaltung haben der Stadtseniorenrat Altensteig und die Senioren Union Calw in die Räumlichkeiten der AWO Altensteig eingeladen. Volker Nosek ist bei beiden Einrichtungen stellvertretender Vorsitzender und konnte als Referenten vom Polizeipräsidium Pforzheim Peter Schulze und Christian Koch begrüßen. Zunächst erläuterte Schulze, dass ihn die wachsende Zahl von Betrügereien an Senioren um die 70 Jahre dazu gebracht habe, sich in dieses Thema einzuarbeiten.