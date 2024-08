Verschönerungsverein Truchtelfingen: Vandalen verwüsten Außenanlage

1 Eine Ruhebank mit zersägter Beplankung Foto: Susanne Conzelmann

Fassungslos mussten die Mitglieder des Verschönerungsvereins Truchtelfingen am Sonntag feststellen, dass die Außenanlagen ihres Vereinsheims auf dem Schönhaldenfelsen von Vandalen heimgesucht worden waren. Und zwar methodisch vorgehenden Vandalen, die Ruhebänke, den Spielplatzzaun, aber auch einen Pfosten der Kinderschaukel mit der Säge malträtiert hatten. Auf dem Parkplatz entstanden Schäden durch ein Lagerfeuer auf dem Teer; grobe Verunreinigungen fanden sich sowohl dort als auch in der – derzeit nicht verpachteten – Gartenwirtschaft. Auch der Aussichtspunkt auf städtischem Grund wurde in Mitleidenschaft gezogen, ein Baum gefällt und eine Traufgangliege angesägt.