Parkster vermarktet laut Mitteilung Lösungen zur Parkraumverwaltung Gemeinden, Parkraumbetreiber sowie Modelle für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung von Mitarbeitern.

„Parkster bietet Autofahrern in Schramberg neue Freiheiten beim Handy-Parken“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer bei Parkster. „Wer als registrierter Nutzer mit der Parkster App parkt, bezahlt das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir in der App Zusatzdienste wie Express-Parken ohne Registrierung.“

Autofahrer benötigen für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster App auf ihrem Smartphone. Für den Parkvorgang wählen Autofahrer Parkplatz und Dauer aus. Dann geben sie ihr Kennzeichen ein und starten den Parkvorgang.

Autofahrer können ihre Parkzeit per Smartphone verlängern, wenn es beim Arzt oder Einkaufen länger dauert. Wer früher zurückkehrt, beendet den Parkschein vorzeitig und spart Gebühren. Auch die Brötchentaste oder die digitale Parkscheibe gibt es. Dazu löst man einfach ein Gratisticket für die parkgebührenfreie Zeit.