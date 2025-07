Unternehmen in Lörrach: Firma Kaltenbach investiert in neue Produktionsstätte

1 Rene Eger (l.), Jörg Lutz (r.) und Stephan Toxopeus, CEO der Kaltenbach Gruppe, stoßen auf die Eröffnung an. Foto: Kaltenbach Das Lörracher Unternehmen Kaltenbach hat am Donnerstag seine neue Produktionsstätte der „Kaltenbach Cutting Systems GmbH“ eröffnet.







Das Lörracher Unternehmen Kaltenbach hat am Donnerstag seine neue Produktionsstätte der „Kaltenbach Cutting Systems GmbH (KCS)“ eröffnet. Kaltenbach Cutting Systems wurde im Oktober 2023 aus der Kaltenbach GmbH + Co. KG heraus gegründet, so eine Mitteilung des Unternehmens. Das neue Werk in Lörrach beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Es produziert halb- und vollautomatische Universalsägen, Bohranlagen, Längenmess- und Transporteinrichtungen und überarbeitet zudem Gebrauchtmaschinen. „Aufgrund der hohen Auftragslage sind wir direkt in die Produktion gestartet“, sagte Geschäftsführer Rene Eger. OB Jörg Lutz würdigte in seiner Ansprache die Bedeutung von Kaltenbach als Traditionsunternehmen in Lörrach: „ Die Gründung und Entwicklung von Kaltenbach Cutting Systems ist ein starkes Zeichen für Innovationskraft und Zukunftsorientierung in unserer Region.“ In der Medienmitteilung heißt es weiter: „Kaltenbach gehört zu den führenden Anbietern für hochwertige Stahlverarbeitungs- und Konservierungsanlagen. Zum Portfolio gehören Maschinen für das Sägen, Bohren, Brennen, Strahlen und Lackieren von Stahl.“ Zu Kaltenbach gehören derzeit 300 Mitarbeiter an zwei Fertigungsstandorten, neun Tochtergesellschaften sowie weltweite Vertretungen für Kunden vor Ort. Kaltenbach gehört zu Codymag, einem strategischen Investor aus Deutschland, der eine große Industriegruppe im Maschinen- und Anlagenbau repräsentiert.