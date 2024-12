Unterhaltung in Niedereschach: Mallorca-Party lockt 1400 Gäste an

1 Rund 1400 Gäste lockte die Palmenknaller-Party am Samstagabend in die Eschachhalle. Foto: MR Eventfabrik

Die Eschachhalle wurde am vergangenen Samstag zur ultimativen Partyhochburg. 1400 feierwütige Gäste erlebten Mallorca-Feeling pur, Stars zum Anfassen und eine Nacht, die ihresgleichen sucht. 2025 soll es eine Wiederholung geben.









Link kopiert



Am Wochenende war in der Eschachhalle in Niedereschach Mallorca-Feeling angesagt. Die „Palmenknaller Mallorca-Party“ habe bereits im Vorfeld für riesige Euphorie gesorgt und nun die Erwartungen mehr als übertroffen, teilt der Veranstalter MR Eventfabrik in einer Pressemitteilung mit. Von der ersten Minute an sei die Stimmung am Samstagabend gigantisch gewesen.