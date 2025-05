Eine Raumschaftsübung der Jugendwehren aus Königsfeld, Burgberg, Weiler, Mönchweiler, St. Georgen und Peterzell fand am Firmengebäude von EBM-Papst im Gewerbegebiet Hagenmoos statt.

Etwa 60 Kinder und Jugendliche zeigten unter der Leitung von erwachsenen Feuerwehrkräften ihr Können in Sachen Menschenrettung und Brandbekämpfung. Insgesamt waren zwölf Einsatzfahrzeuge vor Ort.

Organisiert hatte die Übung Tamara Schuldis, Jugendleiterin in St. Georgen, sowie Jens Baumann, einer der stellvertretenden Gesamtkommandanten. Die Einsatzleitung oblag Denny Groch, dem zweiten stellvertretenden Gesamtkommandanten.

Lesen Sie auch

Eine Raumschaftsübung habe es vor Jahren schon einmal gegeben, und sie sei nun wiederbelebt worden, um die gute Zusammenarbeit der Wehren auch in den Jugendbereich zu transportieren, so Baumann. Man sei sehr froh, dass EBM-Papst sein Gebäude dafür zur Verfügung stelle, was nicht selbstverständlich sei.

Angenommen wurde ein Brandereignis im Lagerbereich des Firmengebäudes, mit einer Verrauchung des darüberliegenden Sozialsbereichs, wodurch Fluchtwege versperrt waren.

Meterweise Schläuche ausgerollt

So galt es für die verschiedenen Abteilungen, nicht nur die Brandbekämpfung zu organisieren und meterweise Schläuche auszurollen, sondern auch vermisste Personen aus dem großflächigen Gebäudekomplex zu retten. Dabei konnten sich die jungen Einsatzkräfte, manche erst zehn Jahre alt, wie die Großen fühlen, hatte die Abteilung St. Georgen doch sogar größenangepasste Attrappen von Sauerstoffflaschen gebaut, angelehnt an diejenigen von Atemschutzgeräteträgern.

Obwohl es sich bei den zu Rettenden nur um Stoffpuppen handelte, war die Bergung nicht ganz so einfach, da die Tragen in dem hügeligen Gelände verschiedentlich über schmale, steile Treppen geschleppt werden mussten.