U14-Turnier in Haiterbach: Ein Bundesliga-Star kommt sogar zur Hochzeit

1 Mainz-Profi Danny da Costa war einst beim U14-Turnier in einer Haiterbacher Gastfamilie untergebracht. Kürzlich war er deshalb Gast bei einer Hochzeit in Haiterbach. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Fußballprofis wie Timo Werner, Mario Götze, Joshua Kimmich und Leroy Sane spielten einst beim Haiterbacher U14-Turnier mit. Das findet am Wochenende zum 26. Mal statt. Wieder werden dann die Stars von morgen in Gastfamilien untergebracht. Der Kontakt zu ihnen hält teilweise noch jahrelang an.









VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Schalke 04, FC Basel: Auch in diesem Jahr gibt es wieder große Namen und die Fußball-Stars von morgen beim U14-Hallenturnier in Haiterbach zu sehen. Zum nunmehr 26. Mal wird es am 11. und 12. Januar in der Kuckuckshalle über die Bühne gehen.