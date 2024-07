1 Vanessa Gänßle (links), die rechte Hand von Turnierleiter Dirk Brünz, präsentiert das über 60-köpfige Helferteam samt den Aktiven der DRK-Bereitschaft Waldachtal Waldachtal, die das neuntägige Mega-Reitturnier stemmten. Foto: Maier

Drei spannende Reitturniere mit begeisterndem Springreitsport in Salzstetten. Viel Aufwand an neun Tagen. Wie geht es mit dem beliebten Großturnier ab 2025 weiter? Bei der Großveranstaltung wurden auch Elite- Auktionsfohlen präsentiert.









Das Mammut-Reitturnier auf der Profi-Reitanlage Brünz in Salzstetten avancierte zu einem Bestseller. Nur wenige in Süddeutschland können gleich drei Reitturniere in Folge auf einer so exquisiten Anlage bieten.