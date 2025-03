Gute Neuigkeiten gab es bereits am Vorabend der Partie: Der VfR Mannheim verpasste es nämlich im Kampf um den Relegationsplatz vorzulegen und verlor beim SV Fellbach überraschend mit 0:2.

Diese Steilvorlage wollten die Balinger unbedingt nutzen. In der Startelf gab es lediglich eine Wechsel, Amney Moutassime startete für Marko Pilic. Schwungvoll ging es los: Nach Querball von Pedro Almeida Morais verpasste Simon Klostermann die Führung. Nur eine Minute später und damit nach acht Zeigerumdrehungen schlugen die Gäste zu. Murat Isik hatte im Vorfeld vor den Standardsituationen gewarnt, das 0:1 fiel nach einer Ecke. Den Kopfstoß von Lennart Ruther konnte Dennis Klose noch parieren, Blend Etemi verwandelte den Abpraller aber aus kürzester Distanz.

Das schnelle 1:1

Die TSG, welche damit erstmals in diesem Kalenderjahr in Rückstand lag, brauchte aber nicht lange für eine Reaktion. Bereits in der 11. Minute konnte das 1:1 bejubelt werden. Eine Colic-Flanke verlängerte Moutassime zu Klostermann, der ebenfalls aus nächste Nähe einnetzte. Auch in der Folge blieb es eine muntere Partie, weil auch der TSV durchaus mutig agierte. Routinier und Ex-Profi Patrick Funk hatte sich beim Aufwärmen verletzt, dafür zwang Tim Seifert dann Klose mit einem Freistoß zur Faustabwehr (14.).

Ein weiter Ball von Klose leitete dann das 2:1 ein. Immer öfters greifen die Balinger im neuen Jahr zu diesem Stilmittel – und das mit Erfolg. Klostermann machte den weiten Schlag fest, Kikes Hereingabe landete bei Almeida Morais, der einmal geblockt wurde und dann per strammen Linksschuss das 2:1 erzielte (21.).

Almeida Morais hat einen Lauf

Der Angreifer präsentierte sich auch am Samstag wieder in ganz starker Form und legte nach einer halben Stunde das 3:1 nach. Einen Chipball über die Kette von Sascha Eisele vollendete er aus circa 15 Metern humorlos im langen Eck. Binnen 20 Minuten hatte die TSG für klare Verhältnisse gesorgt. Der auffällige Dean Melo köpfte dann in der 44. Minute über den TSG-Kasten und hatte damit den letzten Abschluss des 1. Durchgangs.

Das folgende Spielgeschehen ist dann recht schnell erzählt: Der Spielfluss war insgesamt dahin, die Begegnung war geprägt von Fouls und zahlreichen Unterbrechungen. Auch Schiedsrichter Timo Bugglin trug mit manch merkwürdiger Entscheidung nicht unbedingt zum Spielfluss bei. Essingen kam über Standards zum eine oder anderen, jedoch auch völlig ungefährlichen, Abschluss. Die TSG hingegen erstickte manch vielversprechenden Konter durch ungenaue Zuspiele.

Pilic trifft doppelt

Eine Torchance gab es erst in Minute 75: Jannik Pfänder zwang Klose mit seinem Schuss zu einer sehenswerten Parade. Die Partie nahm nun nochmals Fahrt auf und der eingewechselte Marko Pilic schnürte noch einen Doppelpack. In der 80. Minute verwertete er einen Querball von Klostermann ganz souverän, in der 90. Minute war er per Kopf zur Stelle. Jerome Weisheit parierte noch Ole Deiningers verunglückte Flanke, Pilic staubte mutterseelenallein ab. Kurz zuvor hatte Marvin Jäger nach einer Ecke noch die Latte getroffen.