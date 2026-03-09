„True Story Nights“: Jugendliche tauschen sich in Hornberg über den Glauben aus

Die evangelische Kirche in Hornberg war Ausrichtungsort der „True Story Nights“. Jungen Menschen den Glauben näherzubringen, lag den Verantwortlichen besonders am Herzen.
Fünf Abende voller Musik, Gemeinschaft und Gedanken über zentrale Fragen des Lebens und des Glaubens – das erlebten junge Menschen bei den „True Story Nights“ in der evangelischen Kirche, die der örtliche CVJM zum zweiten Mal ausrichtete. Mit dem Veranstaltungsformat will der Verein Pro Christ dabei unterstützen, jungen Menschen den Glauben näherzubringen. „Die vielzitierte Oberflächlichkeit der Jugend stimmt nicht“, stellte Magdalena Gramer, Jugendreferentin und Mit-Organisatorin der Veranstaltung fest.