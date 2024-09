1 Die Wandergesellen im Welschdorf beim Schallern Foto: Ziechaus

Zum zweiten Mal fanden die „Schallertage“ im Gasthaus Welschdorf in Hinterlehengericht mit den Wandergesellen verschiedener Schächte statt. Durch die Veranstaltung gab es auch einen besonderen Einblick in die Tradition der Walz diverser Handwerker.









Nach ihrem ersten Treffen im Welschdorf vor fast genau einem Jahr trafen sich am Wochenende 30 Wandergesellen erneut in der Kneipe in Hinterlehengericht.