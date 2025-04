Treff für Flüchtlinge und Einheimische: Das sagen die Besucher des Café international in Lahr

1 Im Café international herrscht eine lockere Atmosphäre, in der sich auch neue Gäste schnell wohlfühlen. Foto: Freundeskreis

Das Café international des Freundeskreises Flüchtlinge gibt es seit drei Jahren in Lahr, es ist ein Treffpunkt für alle, die Menschen unterschiedlicher Herkunft kennenlernen möchten. Hier sagen einige regelmäßige Besucher, weshalb ihnen diese Anlaufstelle wichtig ist.









Wie stets zu Beginn der warmen Jahreszeit zieht das Café am Freitag, 4. April, vom Gemeindehaus am Doler Platz zurück in den Interkulturellen Garten in der Römerstraße. Dort besteht die Möglichkeit, auch im Freien zu sitzen. Der Freundeskreis hat einige Gäste befragt, was ihnen die Zusammenkünfte bedeuten.