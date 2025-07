1 Traute Gruner in ihrem Atelier in Rexingen Foto: Maria Hopp Die Künstlerin Traute Gruner, die viele Jahre in Rexingen lebte, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie war bekannt für ihre vielfältigen Werke.







In Rexingen fand sie ein Zuhause, doch ihre Heimat im Erzgebirge blieb unvergessen: Traute Gruner, in deren Kunstwerken Originalität und Frische, aber auch Glaube und Tradition spürbar waren. Am Sonntag ist Traute Gruner im Alter von 100 Jahren in einem Pflegeheim in Rottenburg gestorben.