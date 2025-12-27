Tradition in Bad Herrenalb: Der Jockel aus dem Kirbsenloch – der Pelzmärtle

Wenn an Heiligabend das Schellenläuten erklingt, ist in Bad Herrenalb allen klar, dass der Pelzmärtle und das Christkind kommen.
An Heiligabend ist er wieder da. Still, geheimnisvoll und tief verwurzelt in der Geschichte des Gaistals: der Pelzmärtle. Oder, wie die Gaistäler es seit Generationen schlicht nennen: „der Jockel aus dem Kirbsenloch“. Eine über 200 Jahre alte Tradition, die bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat und die alljährlich nicht nur die Menschen im Gaistal, sondern auch die Gäste auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb in ihren Bann zieht.